София Стужук без фильтров и макияжа показала, как выглядит ее лицо после ожогов

София Стужук без фильтров и макияжа показала, как выглядит ее лицо после ожогов

Звезда рассказала, как восстанавливается ее кожа.

Известная украинская блогерша София Стужук недавно получила химические и термические ожоги кожи из-за некачественного крема.

Поклонники знаменитости озабочены тем, как чувствует себя их кумирка. Поэтому в Instagram-stories у Софии спросили, как восстанавливается ее кожа после ожогов.

София Стужук показала лицо без фильтров и макияжа / instagram.com/sofia_stuzhuk

Стужук решила показать видео, на котором изображена без макияжа и фильтров. К слову, блогер говорит, что "кожа уже почти как новая".

"Это был некий жесткий пилинг. Сегодня уже почти как новая", — поделилась Софья.

София Стужук показала лицо без фильтров и макияжа / instagram.com/sofia_stuzhuk

Напомним, София Стужук купила некачественный крем для лица, из-за которого получила химические и термические ожоги. Блогерша сразу же стала лечить свою кожу. Она пользовалась кремом от ожогов, а также наносила на лицо разные косметические маски.

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