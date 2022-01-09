София Стужук эмоционально ответила на упреки хейтеров о том, что она "мать-кукушка"

Пользователей возмутило то, что блогерша путешествует без детей.

Известной блогерше Софии Стужук лопнуло терпение.

Звезда Сети решила ответить хейтерам, которые называют ее "мамой-кукушкой". Так, пользователей возмутило то, что Соня, "которая нарожала аж троих, теперь осмеливается строить свою жизнь и ездить куда-то без своих кровиночек".

В своем Instagram 26-летняя знаменитость опубликовала большое сообщение, где прокомментировала эти упреки.

"Моя система ценностей и координат всегда была семья. Я человек, в котором любовь море. Я нуждаюсь дарить его и получать. Я кайфую быть в одних отношениях больше, чем в свободе. Я обожаю быть мамой и очень сильно люблю своих детей. Очень. Как у любой нормальной мамы у меня частенько бывают и угрызения совести и угнетение себя ощущением недостаточно хорошей мамы. Я знаю, сколько боли я пережила, когда разрушилась моя семья, потому что это была моя важнейшая ценность. Однако, ценности себя у меня было минимум. Я знаю, какой путь я прошла к тому, чтобы наконец понять, что я многогранна и ролей у меня много. И первая - женская, а только потом партнера/жены/мамы/блогера/бизнесблабла и тд. И что я никому ничего не должна. Я просто должна быть счастлива. А для этого мне нужно делать то, что я хочу и что для меня важно", – написала она.

София Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

Стужук добавила, что для того, чтобы создать новую семью, она, во-первых, должна быть достойной того человека, которого хотела бы видеть рядом с собой. Также, чтобы построить личную жизнь, ей нужно время и пространство. По ее словам, именно этим она сейчас занимается.

София Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

"Хочу дать детям достойный пример мамы, успешного и счастливого человека, адекватных отношений и модели семьи, мужскую ролевую модель, пример любви и любви родителей. У меня все", — отметила она.

София Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

Также Соня отключила возможность комментировать это сообщение.

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