София Стужук назвала себя "русской" во время отдыха в Дубай

София Стужук назвала себя "русской" во время отдыха в Дубай

Правда, потом блогерша поняла, что сделала что-то не то.

Украинская блогерша София Стужук вместе с подругой отправилась на отдых в Дубай.

Там девушки уже успели устроить шопинг, посмотрели шоу фонтанов, отведали вкусные блюда в местных ресторанах. Впрочем, не обошлось и без странной ситуации.

Так, в сторис Стужук запостила видео со своей подругой и подписала его: "Осторожно, русские в Дубае". Причем сделала это блогерша в День Единства, который в Украине отмечали 16 февраля. Что еще больше возмутило юзеров.

Но вскоре знаменитость поняла, что сделала что-то не то, поскольку, наверное, фаны начали активно хейтить Стужук, она быстро удалила из сторис скандальное видео. Однако издание "Глянец" успело сохранить видео и опубликовать его.

Отметим, что 26-летняя София Стужук известная украинская блогерша, которая имеет более пяти миллионов подписчиков. Девушка родилась в Севастополе, в Крыму. Но когда произошла аннексия полуострова Россией, переехала в Киев.

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