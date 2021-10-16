София Стужук обратилась к своему покойному экс-мужу: "Прости меня"

Экс-муж звезды умер год назад.

Украинский блогер София Стужук обратилась к своему покойному экс-мужу Дмитрию Стужуку в годовщину его смерти.

Звезда попросила прощения в бывшего. София признается, что ей до сих пор больно и сложно научиться жить без Дмитрия.

София Стужук с покойным экс-мужем / instagram.com/sofia_stuzhuk

"Уже год прошел, а больно до сих пор. Ты навсегда останешься в нашей памяти. Мы с детьми помним и любим тебя. Спасибо тебе за все! Наши малыши будут знать, что у них был замечательный папа, которых их очень любил. Прости меня за все. Я отпускаю всю боль и обиды ", — трогательно обратилась к мужу блогер.

София Стужук с покойным экс-мужем / instagram.com/sofia_stuzhuk

Напомним, многодетного отца и бодибилдера Дмитрия Стужука не стало 16 октября 2020 года. Его сердце не справилось с осложнениями, возникшими на фоне коронавируса.

София Стужук с покойным экс-мужем / instagram.com/sofia_stuzhuk

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