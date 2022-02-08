София Стужук откровенно рассказала о скандалах с экс-мужем и его смерти

Дмитрий умер в 2020 году в результате осложнений коронавируса.

Известная украинская блогерша-миллионница София Стужук откровенно рассказала о скандалах с экс-мужем Дмитрием и его смерти.

В интервью Рамине Эсхакзай "Ходят слухи" бизнесвумен поделилась, что их отношения всегда были как американские горки.

Пара, которая вместе была шесть лет, стала встречаться, когда Софии было 19 лет. Первые тревожные звоночки блогерша почувствовала уже через две недели. По ее словам, она в шутку сказала: "Ой, иди в ж*пу". В ответ любимый очень агрессивно ответил, на что она обиделась.

"Он же в клубы без меня первое время ходил, бывало, что переписки находила, что он кого-то куда-то звал. Я в истерике, собираю вещи, иду. В принципе, так вся жизнь была, просто где-то масштабнее и глобальнее. А потом перемирие. Отношения-качели – надо поссориться, помириться и есть моменты затишья", – поделилась знаменитость.

София Стужук с покойным экс-мужем / instagram.com/sofia_stuzhuk

Стужук отметила, что не уходила от любимого, поскольку у нее была низкая самооценка и не любила себя, чтобы понять, что такие отношения ей не подходят.

Звезда Сети также поделилась, что Дмитрий ее сильно не избивал, но иногда мог использовать силу.

"Бывало, что сжимал мне щеки сильно, что у меня кровь шла. Я позволяла делать это с собой. Условно, я обижаюсь, терплю, а потом как выскажусь резко! Он, конечно, со своей агрессией, плюс эти препараты, он раскачанный был и давно их принимал... У него штора падает: "Ты, с*ка, как со мной говоришь?". А я ему еще что-то говорю и все, начинается махач. Это были не удары, а что-то типа ухватить, что-то стукнуть. Дальше мои слезы, истерика, желание уйти и снова примирение, какое-то время живем", – добавила она.

София Стужук с покойным мужем / instagram.com/sofia_stuzhuk

София отметила, что считала, что это она всегда виновата, потому что неправильно вела себя и заслужила. Главной ее целью было – сохранить брак. А в Instagram она показывала идеальную картинку любящей пары с детками. Стужук поделилась, что так она сама себя убеждала в том, что между супругами все хорошо и верила в это.

Знаменитость также поделилась, что часто дети были свидетелями ссор родителей. Впрочем, супруги пытались не устраивать скандалы на глазах у малышей.

instagram.com/sofia_stuzhuk

Блогерша добавила, что ее родители знали об их перипетиях и о том, что Дмитрий не ночует дома или приходит поздно. Но они не вмешивались в отношения и ждали, когда дочь сама "откроет глаза". А когда Соня ушла от мужа, очень обрадовались ее решению.

Бизнесвумен призналась, что у нее были страхи, когда решила развестись.

"Мой муж убеждал меня, что я никто и что меня больше никто не полюбит: "Да кому ты такая нужна? Кто тебя еще вытерпит кроме меня?". Я клянусь, потом я думала, что если не готовлю и не убираю, я могу это делать, но не люблю и не хочу, то что я за женщина такая, кому я буду нужна. А еще одна с тремя прицепами. Не скажу, что я этого боялась, но думала, что будет сложно встретить кого-нибудь, кто примет детей", – вспомнила она.

София Стужук с покойным экс-мужем / instagram.com/sofia_stuzhuk

Через полгода, Дмитрий Стужук умер от коронавируса. Пара не успела официально развестись, поскольку младшая дочь была очень маленькая. В интервью Соня призналась, что полагала, что с эксом может произойти беда, поскольку у него были проблемы с сердцем.

"Я знала его образ жизни, способ набора массы и проблемы со здоровьем. Я всегда очень переживала. Когда он заболел, я понимала, что на нем это легко не отразится. Единственное, что я не знала, что у него был миокардит. Если бы лечили сердце, возможно, можно было бы спасти, но лечили вирус", – отметила блогерша.

В этот период эксы почти не общались. Но когда мама Дмитрия позвонила Соне в панике, что сын сутки не выходит на связь, она поняла, что дела плохи.

instagram.com/sofia_stuzhuk

От друга Димы она узнала, что его забрали в больницу. Когда Стужук позвонила в клинику, ей сообщили, что мужчина в коме.

"Я приезжаю, а мне говорят, что сердце на 20% работает, а почки отказали. На следующий день я позвонила по телефону, а мне говорят: "Ваш муж умер", – вспомнила блогерша.

instagram.com/stuzhuk_dmitriy

София добавила, что некоторое время испытывала чувство вины и думала, что если бы не ушла, то Дмитрий остался бы в живых.

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