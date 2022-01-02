София Стужук подтвердила, что больше не одинока и показала объятия в постели с любимым

София Стужук подтвердила, что больше не одинока и показала объятия в постели с любимым

Также звезда показала, что бойфренд подарил ее на Новый год.

Известная украинская блогерша София Стужук наконец-то подтвердила, что больше не одинока.

К слову, знаменитость опубликовала в своем Instagram фото, где изображена со своим избранником. София лежала с бойфрендом в постели, а мужчина между тем нежно ее обнимал.

София Стужук с бойфрендом / instagram.com/sofia_stuzhuk

"Лучший Новый год и лучшее начало года в моей жизни", — подписала фото София.

Также звезда рассекретила, какой подарок на Новый год сделал ей любимый. София призналась, что хотела либо браслет, либо кольцо.

"Я в своей голове загадала, чтобы мой муж на Новый год подарил мне либо браслет, либо кольцо тринити. Но я об этом не говорили никому, вообще никому. Представьте мои глаза, когда я увидела этот подарок", – поделилась София.

София Стужук показала подарки от бойфренда на Новый год / instagram.com/sofia_stuzhuk

В общем, кто именно ее бойфренд, София решила пока держать в тайне. Впрочем, недавно звезда отдыхала вместе с Игорем Пустовитом в Буковеле. Они проводили время вместе, обнимались и танцевали. Более того, их даже успели сфотографировать, когда они целовались.

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