София Стужук похвасталась похудевшей фигурой и показала, как она выглядела раньше

София Стужук похвасталась похудевшей фигурой и показала, как она выглядела раньше

Звезда год не могла вернуть свои прежние формы.

Известная блогерша София Стужук поделилась радостной новостью.

В своем Instagram знаменитость рассказала, что ей наконец-то удалось похудеть. Она год пыталась вернуть свои прежние формы и наконец-то ей это удалось.

"Я даже не знаю свой вес. Не хочу вставать на весы. Я год страдала. Так мечтала это сделать. А когда перестала обращать внимание, тогда и не заметила, как это сделала", — поделилась блогерша.

Похудевшая София Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

Впрочем, София признается, что она планирует и дальше худеть. Пока звезда недовольна полностью своей фигурой.

Кстати, Стужук также показала фото, на которых изображена до похудения. Знаменитость признается, что ей было тяжело воспринимать себя таковой.

София Стужук до похудения / instagram.com/sofia_stuzhuk

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