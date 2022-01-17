София Стужук похвасталась похудевшей фигурой и показала, как она выглядела раньше

Звезда год не могла вернуть свои прежние формы.
Известная блогерша София Стужук поделилась радостной новостью.
В своем Instagram знаменитость рассказала, что ей наконец-то удалось похудеть. Она год пыталась вернуть свои прежние формы и наконец-то ей это удалось.
"Я даже не знаю свой вес. Не хочу вставать на весы. Я год страдала. Так мечтала это сделать. А когда перестала обращать внимание, тогда и не заметила, как это сделала", — поделилась блогерша.
Впрочем, София признается, что она планирует и дальше худеть. Пока звезда недовольна полностью своей фигурой.
Кстати, Стужук также показала фото, на которых изображена до похудения. Знаменитость признается, что ей было тяжело воспринимать себя таковой.
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