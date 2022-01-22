София Стужук показала, как отдыхает в Латвии со своим возлюбленным

Звезда решила устроить романтический уик-энд.
Известная украинская блогерша София Стужук счастлива в новых отношениях.
К слову, вместе со своим любимым звезда устроила романтический уик-энд. Они вместе полетели в Ригу, столицу Латвии. Влюбленные гуляли заснеженными улицам, ездили на авто и успели вместе поваляться в постели.
К слову, София не скрывает того, что стала безгранично счастлива и изменилась. Впрочем, своего избранника звезда Сети не спешит показывать. Как раньше говорила Соня, она не хочет выставлять на всеобщее обозрение свои отношения.
Отметим, многие поклонники убеждены, что новый любимый Стужук – Игорь Пустовит. Они недавно вместе отдыхали в Буковеле. Блогеры обнимались и танцевали. Более того, их даже успели сфотографировать, когда они целовались.
Впрочем, Соня говорит, что у нее с Игорем только дружеские отношения.
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