София Стужук показала, как отдыхает в Латвии со своим возлюбленным

София Стужук показала, как отдыхает в Латвии со своим возлюбленным

Звезда решила устроить романтический уик-энд.

Известная украинская блогерша София Стужук счастлива в новых отношениях.

К слову, вместе со своим любимым звезда устроила романтический уик-энд. Они вместе полетели в Ригу, столицу Латвии. Влюбленные гуляли заснеженными улицам, ездили на авто и успели вместе поваляться в постели.

София Стужук вместе с возлюбленным в Латвии / instagram.com/sofia_stuzhuk

София Стужук вместе с возлюбленным в Латвии / instagram.com/sofia_stuzhuk

К слову, София не скрывает того, что стала безгранично счастлива и изменилась. Впрочем, своего избранника звезда Сети не спешит показывать. Как раньше говорила Соня, она не хочет выставлять на всеобщее обозрение свои отношения.

София Стужук вместе с возлюбленным в Латвии / instagram.com/sofia_stuzhuk

Отметим, многие поклонники убеждены, что новый любимый Стужук – Игорь Пустовит. Они недавно вместе отдыхали в Буковеле. Блогеры обнимались и танцевали. Более того, их даже успели сфотографировать, когда они целовались.

Впрочем, Соня говорит, что у нее с Игорем только дружеские отношения.

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