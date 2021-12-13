София Стужук показала, как выглядела 10 лет назад до пластики

Блогерша поделилась архивными кадрами.
Известная украинская блоггерша София Стужук поделилась с поклонниками своими архивными фотографиями.
На своей странице в Instagram знаменитость разместила фотографии, на которых изображена 10 лет назад.
Тогда София была еще без пластических сделок. Вместе со Стужуком на фотографии предстает и ее тетя Анастасия с маленькой дочкой.
Как призналась София, ее тетя много ей подсказывала и делилась полезной информацией о воспитании детей.
Кроме того, ответила блоггер и на вопрос фанатов относительно ее отношений с экс-мужем Саши Бо, блогером Игорем Пустовитом.
"Как выяснилось, у нас много общего. Начали общаться в октябре, потом встретились на съемках и соответственно продолжаем общаться, как видите", — отметила Стужук.
Также она подтвердила, что влюблена, однако не уточнила в кого именно и подчеркнула, что в первую очередь влюблена в себя.
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