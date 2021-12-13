София Стужук показала, как выглядела 10 лет назад до пластики

София Стужук показала, как выглядела 10 лет назад до пластики

Блогерша поделилась архивными кадрами.

Известная украинская блоггерша София Стужук поделилась с поклонниками своими архивными фотографиями.

На своей странице в Instagram знаменитость разместила фотографии, на которых изображена 10 лет назад.

София Стужук сейчас / instagram.com/sofia_stuzhuk

Тогда София была еще без пластических сделок. Вместе со Стужуком на фотографии предстает и ее тетя Анастасия с маленькой дочкой.

София Стужук к пластике / instagram.com/sofia_stuzhuk

Как призналась София, ее тетя много ей подсказывала и делилась полезной информацией о воспитании детей.

София Стужук к пластике / instagram.com/sofia_stuzhuk

Кроме того, ответила блоггер и на вопрос фанатов относительно ее отношений с экс-мужем Саши Бо, блогером Игорем Пустовитом.

София Стужук и Игорь Пустовит / instagram.com/sofia_stuzhuk

"Как выяснилось, у нас много общего. Начали общаться в октябре, потом встретились на съемках и соответственно продолжаем общаться, как видите", — отметила Стужук.

Также она подтвердила, что влюблена, однако не уточнила в кого именно и подчеркнула, что в первую очередь влюблена в себя.

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