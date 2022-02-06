София Стужук получила химические и термические ожоги: "Кожа вся сожжена"

Звезде испортил кожу некачественный крем.

Известная украинская блогерша София Стужук шокировала историей о том, как получила химические и термические ожоги.

К слову, звезда несколько раз в неделю мажет кожу специальным кремом, который имеет лечебный эффект. Она всегда этот крем покупала в одном и том же месте. Из-за того, что его не было в наличии, блогерша заказала косметическое средство в Сети. Впрочем, знаменитости "подсунули" некачественный продукт.

София Стужук получила ожоги кожи / instagram.com/sofia_stuzhuk

"Я не знала, что, оказывается, крема и косметику могут подделывать", – поделилась София.

Звезда Сети намазалась кремом и пошла в сауну. Также Софья посетила снежную комнату, где лицо держало в холоде. Поэтому Стужук получила химические и термические ожоги.

София Стужук получила ожоги кожи / instagram.com/sofia_stuzhuk

София Стужук получила ожоги кожи / instagram.com/sofia_stuzhuk

"У меня случился и химический, и термический ожоги. Кожа вся сожжена. У меня какая-то аллергия пошла, какой-то дерматит. Теперь мне нужно все это восстанавливать минимум две недели", — рассказала блогерша.

Сейчас София пытается восстановить свою кожу. Она пользуется кремом от ожогов, а также наносит на лицо разные косметические маски.

София Стужук получила ожоги кожи / instagram.com/sofia_stuzhuk

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