София Стужук после увеличения груди собирается ее уменьшить: "Сиськи порноактрисы"

Блогерше не нравится форма и размер груди.

Популярная украинская блогерша София Стужук, которая в конце марта увеличила грудь, заявила, что теперь собирается уменьшить ее.

Об этом 26-летняя звезда Сети сообщила в Instagram-stories, передает Telegram канал "Культурная прачечная". Девушка призналась, что недовольна результатом и хочет снова лечь под нож хирурга.

"Признаюсь вам. Наконец-то дошло. Очень хочу переделать эти сиськи порноактрисы. Они ужасно ненатуральные, мне не нравится и ужасно недовольна результатом", — сообщила Стужук.

instagram.com/sofia_stuzhuk

instagram.com/sofia_stuzhuk

София заметила, что в целом ей нравится, что увеличила грудь, но 4-й размер считает слишком большим.

"Я точно не понимаю, то ли они слишком большие, то ли я не соблюдала правил, не ходила с бандажом, и они не опустились. Сбоку они как шары. Чувствую себя резиновой куклой. Хотелось бы на пол или размер меньше и посадить ниже", — отметила блогерша.

Telegram-канал "Культурная прачечная"

Напомним, ранее вдова известного блогера София Стужук обнажилась для мужского глянца. Девушка снялась в откровенной фотосессии.

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