София Стужук посветила обнаженным бюстом в объятиях нового бойфренда

Блогерша отдыхает с любимым в ОАЭ.

Украинская блогерша София Стужук продолжает наслаждаться отдыхом в ОАЭ, куда уехала с детьми, подругой, и, как выяснилось, своим новым бойфрендом.

На странице в Instagram знаменитость разместила серию снимков, на которых позирует в объятиях любимого. На фото София предстает в белом платье по фигуре в пол, с откровенным вырезом на спине. Когда Стужук обнимала своего избранника, наряд несколько засветил ее обнаженный бюст.

instagram.com/sofia_stuzhuk

София Стужук с любимым / instagram.com/sofia_stuzhuk

София Стужук с любимым / instagram.com/sofia_stuzhuk

"Блогерское сердечко едва выдерживает не показывать вам самого потрясающего мужчину на свете. Но хотя бы просто знайте, что он есть", — подписала кадры счастливая и влюбленная Стужук.

София Стужук с детьми / instagram.com/sofia_stuzhuk

В свою очередь, подписчики страницы блогерши пожелали ей счастья и всего наилучшего: "Соня роскошная. Хочу так же доверять парню, как ты этому платью", "желаю наслаждаться этим чувством с любовью и уважением. Вы заслуживаете счастья так же, как и дети", "а уровень доверия к платью, конечно, нереально высокий", "счастья огромного на всю жизнь".

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