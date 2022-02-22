София Стужук посветила обнаженным бюстом в объятиях нового бойфренда

Блогерша отдыхает с любимым в ОАЭ.
Украинская блогерша София Стужук продолжает наслаждаться отдыхом в ОАЭ, куда уехала с детьми, подругой, и, как выяснилось, своим новым бойфрендом.
На странице в Instagram знаменитость разместила серию снимков, на которых позирует в объятиях любимого. На фото София предстает в белом платье по фигуре в пол, с откровенным вырезом на спине. Когда Стужук обнимала своего избранника, наряд несколько засветил ее обнаженный бюст.
"Блогерское сердечко едва выдерживает не показывать вам самого потрясающего мужчину на свете. Но хотя бы просто знайте, что он есть", — подписала кадры счастливая и влюбленная Стужук.
В свою очередь, подписчики страницы блогерши пожелали ей счастья и всего наилучшего: "Соня роскошная. Хочу так же доверять парню, как ты этому платью", "желаю наслаждаться этим чувством с любовью и уважением. Вы заслуживаете счастья так же, как и дети", "а уровень доверия к платью, конечно, нереально высокий", "счастья огромного на всю жизнь".
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