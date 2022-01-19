София Стужук рассекретила, сколько зарабатывает в месяц

Блогерша также ответила, за какие средства приобрела дом и машины.

Известная украинская блогерша София Стужук рассекретила свой заработок на месяц.

Звезда Сети ответила на вопросы подписчиков в своих сторис, где отметила, что сумма может быть и 20, и 200 тысяч долларов. Так, бизнесвумен, имеющая 5,6 млн подписчиков в своем Instagram, поделилась, что зарабатывает благодаря блогу, интеграциям, своим двум онлайн-магазинам, где продает спортивную одежду и косметику, и пассивному бизнесу.

"Зависит от того, сколько стараюсь. Могу 20 тыс долларов за месяц заработать, а могу и 200. Но, если честно, в последнее время просела очень-очень сильно, потому что расслабилась. Время, блин, брать себя в руки", – поделилась она.

София Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

Также Соня ответила, что ее роскошный дом и автомобиль она приобрела за собственные средства, а не кредитные.

"Дом мой купленный, Ягуар мой купленный, Тойоту получила от компании, Мерседес купила и подарила маме. В кредит никогда ничего не брала и не люблю такое. Все машины новые с салона, не б/у. Дом тоже новый", – отметила Стужук .

Кроме того, знаменитость добавила, что тратит на себя столько, сколько захочет и не считает деньги.

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