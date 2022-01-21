София Стужук рассказала, как болела булимией: "Ужасно стыдно"

Звезда заедала свой стресс.

Известная украинская блогерша София Стужук раньше болела булимией.

Весь прошлый год у звезды было расстройство пищевого поведения. Все это началось из-за стресса, который пришлось пережить Софии.

"Было ужасно стыдно. Сама не ожидала, что такое может со мной случиться", – поделилась блогерша.

Стуж говорит, что все начиналось с того, что она ела много пищи. После этого знаменитость начинала винить себя и ненавидеть.

София Стужук рассказала, как болела булимией / instagram.com/sofia_stuzhuk

"Я начала "возвращать" еду. Стыдно даже сейчас писать об этом", — поделилась Соня.

Блогерша пыталась как-то самостоятельно справиться со своей болезнью. Соня ограничивала количество пищи, которую она употребляла. Впрочем, это не помогало. Однако через некоторое время у знаменитости исчезло желание переедать.

"А потом я даже не знаю, что изменилось. Переедать уже не хотелось. И так много уже не влезало. С тех пор все изменилось", — подытожила София.

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