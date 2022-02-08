София Стужук рассказала, как проснулась в постели с новым бойфрендом после знакомства в клубе

Блогерша вспомнила знакомство с любимым-иностранцем.

Украинская блогерша София Стужук впервые рассказала о знакомстве с новым бойфрендом, с которым встречается чуть больше трех месяцев.

В интервью Рамине Эсхакзай звезда Сети поделилась, что встретила иностранца в одном из ночных клубов Киева. После вечеринки они отправились в гостиницу. Утром она проснулась в постели с мужчиной и поняла, что не знает, как его зовут. Бизнесвумен отметила, что никогда бы не подумала, что с ней может произойти такое.

"Это было очень странно. Когда я утром проснулась и поняла, что произошло, подумала: "Боже, какой ужас, как такое могло быть со мной". После этого я хотела исчезнуть. Я была в ужасе от себя", – призналась Стужук.

София Стужук с бойфрендом / instagram.com/sofia_stuzhuk

Тогда блогерша подумала, что такое знакомство в клубе не приведет к серьезным отношениям. Поэтому Соня решила забыть о случившемся. Впрочем, у мужчины был номер телефона и они продолжили общение. Впоследствии будущий любимый улетел из Украины домой, но сдержал обещание и вскоре прилетел в Стужук.

"Я все равно была осторожна, потому что непонятно, что от меня хотят. Но когда я присмотрелась и поняла, настолько стало кайфово и близко", – поделилась она.

София Стужук с бойфрендом / instagram.com/sofia_stuzhuk

Стужук отметила, что это впервые со времен ее отношений с покойным бывшим мужем, когда она чувствует спокойствие и комфорт с избранником: "Я вижу, как он смотрит, как относится. Есть эта телесность, контакт, забота, диалог – то, что не нравится, спокойно обсуждается и принимается. Нет никаких оскорблений, манипуляций… Все настолько по-другому, что я иногда думаю, как такое может быть, что такое знакомство и итог", – рассказала знаменитость.

София Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

Блогерша также ответила на упреки о том, что вдова должна тосковать все время: "Почему вы думаете, что весь этот год я не тоскую и не горюю? Мне все равно больно и плохо".

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