София Стужук растрогала обращением к покойному мужу в его день рождения

В прошлом году Дмитрий скончался от коронавируса.

Украинская блогерша София Стужук опубликовала трогательное обращение к своему покойному мужу Дмитрию.

Он в прошлом году скончался от коронавируса. Несмотря на то, что София и Дмитрий за полгода до его смерти объявили о разводе, у нее в памяти остались приятные воспоминания о жизни с мужем.

Так, в день рождения Дмитрия знаменитость опубликовала их общие фото. Блогеру исполнилось бы 36 лет.

София Стужук с покойным мужчиной и детьми / instagram.com/sofia_stuzhuk

"С днем рождения, мой любимый мужчина. Мы с детьми помним тебя каждый день! Вчера Дэвид рассказывал мне, что если бы у него была волшебная палочка, первое, что он бы загадал - чтобы ты снова был жив. Лолочка до сих пор верит, что ты живешь на облаке и говорит, что когда она вырастет, она научится летать и улетит тебя спасти. А Оливушке даже в ее возрасте я рассказываю, что она появилась потому, что мама очень любима ее папу Диму и она, хоть и не помнит тебя, но знает, что у нее был папа Дима. Я забочусь о наших детишках — и это лучшее, что я могу сделать для тебя", — написала она.

София Стужук с покойным мужчиной и детьми / instagram.com/sofia_stuzhuk

София и Дмитрий много вместе путешествовали. Блогерша призналась, что ей до сих пор сложно осознать то, что теперь они с детьми путешествуют без папы.

"Каждый раз, играя с нашими детьми, вспоминаю наши путешествия. Надеюсь, у тебя там уже все хорошо. Помним", — добавила звезда Сети.

София Стужук с покойным мужчиной и детьми / instagram.com/sofia_stuzhuk

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