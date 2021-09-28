София Стужук топлесc эротично выпятила пышные ягодицы в джакузи

Блогерша похвасталась аппетитными формами.
Украинская блогерша София Стужук взбудоражила воображение фолловеров эротическим контентом.
Звезда Сети сиганула на выходных в Одессу с подружкой и наделала во время отдыха несколько откровенных кадров. Так, на фото, которыми знаменитость поделилась на своей странице в Instagram, она соблазнительно позировала в джакузи топлесс.
Соня предстала перед камерой, лежа в пенной воде и выпятив пышные ягодицы.
В посте Стужук поделилась, что позволила себе расслабиться, поэтому ничем серьезным не занималась.
Читатели в ответ оценили горячие кадры в комментариях.
- Очень красиво
- Горячие фото
- Невероятно
Напомним, недавно София Стужук в белье похвасталась похудением за 21 день и показала себя "до" и "после". Блогеру удалось сбросить несколько кило.