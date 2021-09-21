София Стужук в белье похвасталась похудением за 21 день и показала себя "до" и "после"

София Стужук в белье похвасталась похудением за 21 день и показала себя "до" и "после"

Блогерше удалось сбросить два кило.

Известная блогерша София Стужук, которая сделала пластические операции в прямом эфире в Каминского, похвасталась результатом похудения.

Так, за три недели правильного питания, ежедневного спорта и массажей звезда Сети лишилась двух килограммов. Об этом она написала в своем Instagram и показала результат "до" и "после". На фото Соня показала фигуру в белье с разных ракурсов.

София Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

Стужук призналась, что ей очень стыдно было публиковать снимки.

София Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

София Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

"За этот год мне было капец как тяжело принять новое тело и новый вес. Я никогда так не выглядела ранее. Господи, да я даже мужу говорила: "Приcтpeли меня, если я буду весить больше 60 кг" - на секундочку. После того, как его не стало… За 1,5 месяца откуда-то прилипли 10 кг - со мной такого никогда ранее не было. Я всю жизнь была в форме, и у меня никогда не было "прецедента" прям хyдeть. Потом гормональный сбой, булимия - да, я и это прожила за этот год. 2 операции и коленка, постоянные разъезды. Я весь год не могла по-человечески взять себя в руки! Но наконец взяла!!!" — поделилась блогера.

София Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

Стужук добавила, что это только начало и она продолжит возвращать желанную фигуру.

Напомним, на днях Александра Зарицкая рассекретила, насколько похудела. Танцы отнимают много сил и энергии.

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