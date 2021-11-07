София Стужук в бикини показала пышные ягодицы с пикантного ракурса: "Больше ничего не умею"

Пользователи положительно оценили горячие фотографии.
Украинская блогерша София Стужук обожает делать горячие фото и делиться ими с фолловерами.
Такую фотографию звезда Сети сделала во время отдыха в Доминикане. На странице в Instagram 26-летняя Соня разместила кадр, где появилась на пляже в желтом бикини. Она показала пышные ягодицы с пикантного ракурса.
"По старой доброй традиции. Просто больше ничего не умею, кроме как жопу фоткать и греть! Сорян. Вульгарно или эстетично?" – прокомментировала снимок Стужук.
В ответ пользователи разделились на два лагеря. Впрочем, положительных отзывов было все же больше: "Дожились, повсюду одни задницы", "Эстетично. Вы обладательница красивого тела и доброй души", "Красивая фигура! Восхищаюсь женщинами, работающими над собой, над своим телом", "Эстетически вульгарно! Вы очумелая".
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