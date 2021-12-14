София Стужук в леопардовом бикини подумала о смысле жизни

Звезда поделилась своими мыслями.

Известная украинская блогерша София Стужук решила ответить на вопросы своих поклонников.

В частности, у звезды в Instagram поинтересовались, в чем, по ее мнению, смысл жизни. Конечно же, София считает, что нужно быть счастливыми и получать удовольствие.

"Смысл жизни — в самой жизни. В том, чтобы быть счастливыми и получать удовольствие. А также в том, чтобы создавать и приносить хотя бы какую-то пользу миру", — поделилась своими мыслями звезда.

София Стужук в бикини / instagram.com/sofia_stuzhuk

Интересно то, что, отвечая на этот вопрос, блогерша прикрепила фото, на котором изображена в леопардовом бикини. Звезда соблазнительно позировала перед камерой, хвастаясь своими пышными формами. Позади Софии красовалось Карибское море.

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