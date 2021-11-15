София Стужук в микро-бикини позировала на песке и похвасталась пышным бюстом

Звезда показала роскошную фигуру.

Украинская блогерша София Стужук улетела отдыхать в Доминиканскую Республику.

Она публикует разные фотографии в своем Instagram и показывает, как наслаждается отпуском. В частности, звезда делится и довольно пикантными фотографиями. Блогер показала фото, на котором она эротично позирует в микро-бикини на песке. К слову, загорелая София засветила пышный бюст и плоский животик.

София Стужук в микро-бикини / instagram.com/sofia_stuzhuk

Кстати, знаменитость решила поразмышлять над тем, как ее дети должны реагировать на подобные фотографии. Как говорит София, она никогда ничего не показывает лишним детям. Знаменитость уверена, что "видеть маму в купальнике – это нормально".

София Стужук в микро-бикини / instagram.com/sofia_stuzhuk

"Меня дети не видят голой. Ничего лишнего (половых органов) мои дети не видят. Однако сексуальным образованием Дэвида я занимаюсь. У него есть книги о человеческом теле и его строении. Он понимает, откуда берутся дети", — считает София.

София Стужук в микро-бикини / instagram.com/sofia_stuzhuk

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