София Стужук в микро-бикини позировала на песке и похвасталась пышным бюстом

Звезда показала роскошную фигуру.
Украинская блогерша София Стужук улетела отдыхать в Доминиканскую Республику.
Она публикует разные фотографии в своем Instagram и показывает, как наслаждается отпуском. В частности, звезда делится и довольно пикантными фотографиями. Блогер показала фото, на котором она эротично позирует в микро-бикини на песке. К слову, загорелая София засветила пышный бюст и плоский животик.
Кстати, знаменитость решила поразмышлять над тем, как ее дети должны реагировать на подобные фотографии. Как говорит София, она никогда ничего не показывает лишним детям. Знаменитость уверена, что "видеть маму в купальнике – это нормально".
"Меня дети не видят голой. Ничего лишнего (половых органов) мои дети не видят. Однако сексуальным образованием Дэвида я занимаюсь. У него есть книги о человеческом теле и его строении. Он понимает, откуда берутся дети", — считает София.
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