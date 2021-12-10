Софию Стужук и Игоря Пустовита застали во время нежных поцелуев

Пара отдыхает в Буковеле.

Слухи о романе блоггера Софии Стужук и экс-супруга Саши Бо, Игоря Пустовита получают новые подтверждения.

Как известно, в настоящее время знаменитости находятся на курорте Буковель, куда отправились на вечеринку блоггеров. В сторис своего Instagram Стужук демонстрировала медленные танцы с Пустовитом. А теперь на видео другого блоггера случайно попали нежные поцелуи пары.

София Стужук и Игорь Пустовит / instagram.com/dima_varvaruk

Так, Дмитрий Варварук в фотоблоге показал, как кормил рогатый скот, а в этот момент, на заднем плане София и Игорь слились в поцелуе.

София Стужук и Игорь Пустовит / instagram.com/dima_varvaruk

В том, что на видео точно знаменитые блоггеры – сомнения не возникает, ведь София раньше постила кадры, на которых с Игорем изображена в тех же нарядах, что и парочка на видео.

София Стужук и Игорь Пустовит / instagram.com/sofia_stuzhuk

София Стужук и Игорь Пустовит / instagram.com/sofia_stuzhuk

Отметим, что сейчас Игорь Пустовит находится в бракоразводном процессе с Александрой Пустовит, более известной как Саша Бо. У экс-влюбленных есть двое маленьких детей.

София Стужук – скандальная блоггерша, поднявшаяся благодаря рассказам о жизни своей семьи. Весной прошлого года Стужук объявила о разводе со своим мужем, инфлюэнсером Дмитрием Стужуком. В октябре 2020 года Стужук подхватил коронавирус во время отдыха в Турции и скончался от осложнений в больнице в Киеве. У Софии осталось трое детей.

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