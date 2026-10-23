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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Софья Ротару почтила память покойного мужа и показала, как выглядел он в молодости

Певица поделилась редким архивным кадром любимого и посвятила ему короткие, но полные чувств слова.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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София Ротару

София Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Украинская певица София Ротару почтила память мужа Анатолия Евдокименко, опубликовав его архивное фото в день 24-й годовщины его смерти.

Артистка поделилась фотографией любимого в своих Instagram-историях. На черно-белом портрете музыкант предстал еще в молодые годы. У него были длинные вьющиеся волосы и бакенбарды и он едва заметно улыбался в камеру. К кадру певица добавила короткую, но полную чувств подпись. Так она напомнила о человеке, который навсегда остался важной частью его жизни.

«Помню и люблю», — написала София Ротару, добавив красное сердце.

София Ротару почтила память мужа Анатолия Евдокименко / © instagram.com/sofiarotaru.official

София Ротару почтила память мужа Анатолия Евдокименко / © instagram.com/sofiarotaru.official

Анатолий Евдокименко был не только мужем певицы, но и музыкантом и руководителем ансамбля «Червона рута». Их история любви длилась десятилетиями, а брак стал единственным в жизни артистки. Даже много лет спустя после потери Ротару продолжает чтить память мужа.

Анатолий Евдокименко скончался 23 октября 2002 года. Его похоронили на Байковом кладбище в Киеве. В сентябре 1968 года он и София Ротару поженились. Их брак длился более трех десятилетий до смерти музыканта.

Напомним, недавно невестка Софии Ротару показала невиданные фото певицы в молодости и публично обратилась к ней.

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