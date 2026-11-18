Бьорн Ульвеус / © Associated Press

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Один из участников легендарной шведской четверки ABBA Бьорн Ульвеус пересказал Украине ошеломительную сумму денег и сделал жесткое заявление о войне.

Артист, который с самого начала полномасштабного российского вторжения поддерживает украинцев, присоединился к благотворительной инициативе, о чем сообщается на странице Facebook посольства Украины в Швеции. Музыкант задонатил несколько миллионов шведских крон, что больше 100 тысяч евро, в рамках кампании #KeepUkraineWarm «Согрей Украину». Денежные средства пойдут на закупку генераторов для дошкольных учреждений, школ и детских больниц.

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«Я был на ужине с послом Украины в Швеции Светланой Залищук, где она сказала мне, что главным приоритетом на зиму является обеспечение генераторами и отоплением гражданского населения. Именно тогда я понял, что эта кампания — хороший способ помочь», — говорит артист в интервью Dagens industri.

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Бьорн Ульвеус / © Associated Press

Вместе с тем, Бьорн Ульвеус сделал жесткое заявление о войне. Участник ABBA подчеркнул, что украинцы сейчас защищают всю Европу от российской агрессии. Так что музыкант убежден, что Украине нужно гораздо больше помогать, и это нужно было делать еще с начала войны.

«Украина борется за нас. Мы знаем, что Путин хотел бы захватить Балтику, и поэтому я думаю, что нам следовало бы намного, намного больше поддерживать Украину с самого начала», — добавил музыкант.

Отметим, Бьорн Ульвеус с начала полномасштабной войны поддерживает украинцев через пожертвования, призывы к международному сбору средств и публичные обращения. Также он неоднократно призывал и других присоединяться к помощи, в частности донатить средства на платформу UNITED24.

Напомним, недавно датский актер Николай Костер-Вальдау побывал в Украине. Звезда сериала «Игра престолов» показал миру жуткую реальность украинцев.

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