Солист "Антител" Тополя честно назвал условия, при которых принципиально откажется выступать: "Есть списки"

Тарас Тополя / © YouTube-канал Марічка

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Солист группы "Антитела" Тарас Тополя, который ранее раскрыл свои обязанности в армии, откровенно рассказал о принципах, которых придерживается команда в своей публичной деятельности.

В интервью на YouTube-канале Марички Падалко артист признался, что у группы существует внутренний список артистов, с которыми они не выступают на одной сцене - по моральным и репутационным причинам. Тополя напомнил, что еще с 2014 года "Антитела" в то время, когда многие представители украинского шоу-бизнеса пытались не потерять рынок РФ, они сознательно оставались с украинскими бойцами. Именно поэтому группа до сих пор не хочет ассоциировать себя с теми, кто в те годы выбирал другую позицию.

"У нас половина шоу-бизнеса гастролировала аж бегом в России, начиная с 2014 года. Когда "Антитела" ездили волонтерами на Восток, привозили средства защиты, каски, аптечки. И под Марьинкой по парням добровольцам прилетали грады и они буквально выживали, потому что мы привезли это им. Нам говорили в 2015 году, что "чуваки, там ваш шоу-бизнес пошел вперед и вы или запрыгнете в поезд, или уже все". И потом ты думаешь: "Окей, поезд идет, а здесь это же тоже важно!". Мы же участники Революции достоинства, а куча украинских артистов в этот момент имела другую повестку. И я не хочу, чтобы наша репутация была рядом с этим человеком, который, возможно, уже перекрасился, поменял шапочку, флажок и уже забыл все, что было. Именно поэтому у нас есть определенные списки артистов, с которыми мы не выйдем стоять", - подчеркнул Тарас Тополя.

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Тарас Тополя / © YouTube-канал Марічка

Кроме того, группа обращает внимание на принципы того или иного музыкального коллектива, чтобы тоже не вредить репутации: "Вторая базовая история - есть моральные вещи, которые не совпадают. И не хочу, чтобы "Антитела" стояли с этим артистом на одной сцене, чтобы нас ассоциировали, в какой-то один ряд ставили. Очень часто бывало такое, что за счет "Антител" пытались отбеливать. Поэтому у нас есть этот список и он не для обнародования, потому что это не для унижения кого-то, а для защиты от шлейфа, который не наш".

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: ТАРАС ТОПОЛЯ: чорний список «Антитіл», перший секс, новий ХІТ і…Безугла

Напомним, недавно Тарас Тополя рассказал подробности своих бывших отношений перед браком и каким был его первый секс.