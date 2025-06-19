Солист "Антител" Тополя признался, какие травмы получил во время службы: "Занимаюсь с реабилитологом"

Тарас Тополя / © YouTube-канал Марічка

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Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, который ранее заговорил о кризисах в браке, после службы во время войны признался, что имеет серьезные проблемы со здоровьем.

В интервью на YouTube-канале Марички Падалко музыкант пожаловался на ряд травм, полученных во время выполнения боевых задач. Так, сказались проблемы с коленями, плечами и глазами. В частности, певец рассказал, что сейчас почти не видит на один глаз и до сих пор проходит реабилитацию со специалистами.

"Меня ударило здоровье во время выполнения боевых задач. Потом, когда вышел, операцию на глазах делал и до сих пор с реабилитологом занимаюсь. Когда тебе ноги, колени болят месяцами и в течение двух лет это возвращается постоянно, или с плечами проблема, или что-то с глазами - я не вижу на левый глаз - это все последствия того, что произошло в первый год этой войны. И поэтому приступить к чему-то масштабному не могу, потому что тебе надо навести порядок во всем", - ошеломил звезда.

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Тарас Тополя / © instagram.com/antytila_official

Несмотря на трудности, Тарас заявил, что сейчас он все же постепенно возвращается к музыке вместе с "Антителами", потому что имеет на это эмоциональный ресурс. Новый альбом запланировано выпустить более чем через год.

"Мы наладили работу студийную, пошли определенные процессы. Написание альбома — это же технический процесс, но еще это эмоциональный процесс. Надо энергию иметь внутри для того, чтобы что-то отдать. Но вот я могу сказать, что наконец психологически и физически мы вышли на тот уровень, что все, начинаем делать альбом. И планируем завершать через год-полтора. Демок уже 30 штук. Но от демок до полноценной песни может уйти очень много времени", - пояснил артист.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: ТАРАС ТОПОЛЯ: чорний список «Антитіл», перший секс, новий ХІТ і…Безугла

Напомним, недавно Тарас Тополя показывал свои архивные фото 14-летней давности. Артист ошеломил, как изменился с годами.

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