Солист "АВВА" женился в 79 лет и впервые показал свою возлюбленную на фото со свадьбы

Это уже третий брак для артиста.
Участник легендарной шведской четверки ABBA Бьерн Ульвеус сделал неожиданное признание.
В своем Instagram 79-летний музыкант сообщил, что распрощался с холостяцкой жизнью. Так, Бьерн узаконил свои отношения с младшей 51-летней женщиной по имени Кристина Сас, родом из Дании. Кстати, сама церемония росписи также прошла в столице Дании, Копенгагене.
На свадьбу супруги пригласили только ближайших. Тем не менее, провозгласить Бьерна и Кристину официально мужем и женой взялась известная английская комик Санди Токсвиг. Кроме того, во время камерной свадьбы выступили несколько певиц, популярных в Дании.
Тем временем лидер АВВА опубликовал милые фото со свадьбы со своей третьей женой и восхитил историей зарождения их любви.
"Сегодня, 21 сентября 2024 года, Бьерн Ульвеус женился на Кристине Сас из Хернинга, Дания. Они встретились в Нюрнберге 2021 года и в связи с выходом последнего альбома ABBA "Voyage" начали встречаться весной 2022 года. Свадьба состоялась в Копенгагене в присутствии близких друзей и семьи", - сообщили на странице артиста.
Отметим, Бьерн Ульвеус расстался со своей второй женой, журналисткой Леной Каллерсе после 41 года брака в начале 2022 года. А уже весной 2022 года музыкант закрутил новый роман с нынешней уже официальной супругой Кристиной Сас. У знаменитости от предыдущего брака есть двое детей – 42-летняя Эмма и 38-летняя Анна.
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