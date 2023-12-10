Солист "Без Обмежень" признался, как часто видится с детьми и планируют ли они возвращаться из Японии

Фронтмен группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец рассказал, как часто у него получается видеться с детьми и планируют ли они возвращаться из Японии в Украину.

Сын и дочь артиста с начала полномасштабной войны живут за границей. Бывшая супруга певца вывезла их в Японию. Как рассказал в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" Танчинец, за эти почти два года у них получилось встретиться всего три раза. Дважды музыкант приезжал в Японию с благотворительными проектами, однажды бывшая жена Анна прибыла с детьми в Украину. Однако потом сын и дочь музыканта приедут в Киев, чтобы провести Новый год с отцом.

Сергей Танчинец с сыном / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

"Виделись мы физически три раза. Я два раза летал к ним, а однажды они прилетали на Новый год, это почти год назад. Они побыли здесь три недели. Сейчас они снова прилетят на Новый год сюда, побудут со мной, а Анна поедет и отдохнет где-то в Европе, я побуду с малышами сам", — поделился артист.

Также певец рассказал, что его бывшая супруга вместе с детьми не собирается оставаться в Японии. В следующем году они планируют переехать в одну из стран Европы, чтобы поближе жить к Украине. Так что у Сергея Танчинца будет больше возможности проводить время с детьми.

Сергей Танчинец с детьми / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

"Анна планирует вернуться с детьми поближе к Украине. Здесь я, надо видеться чаще с детишками. Она (бывшая жена – прим. ред.) это прекрасно понимает и пытается сделать все для этого. Здесь остаются ее родители, по которым она тоже скучает и хочет их видеть. Мы обсуждали, что в конце 2024 года они вернутся в Европу и продолжат жить поближе к Украине, и мы сможем видеться", — добавил певец.

Отметим, Сергей Танчинец воспитывает двоих детей. В браке с бывшей женой Анной у исполнителя родились дочь Анастасия и сын Лукьян.

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