Солист "Без Обмежень" Сергей Танчинец показал своего сына-копию и нежно поздравил его с 6-летием

Лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец рассказал о празднике в семье.

Сегодня, 5 марта, сыну артиста Лукьяну исполнилось шесть лет. По этому случаю Сергей посвятил сообщение в Instagram родному человеку и нежно поздравил его с праздником.

"Этому невероятному мальчику сегодня шесть! Моя любовь! Мое счастье!", — восхитил подписью певец.

Сергей Танчинец с сыном / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Так, Танчинец опубликовал серию фото с сыном. В частности, показал, как он ест мороженое и играет с папой.

Сергей Танчинец с сыном / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Сергей Танчинец с сыном / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

В свою очередь поклонники артиста также поздравили Лукьяна с 6-летием и оставили немало пожеланий. И добавили, что мальчик очень похож на папу.

Поздравляем, радостного и беззаботного детства, и много мороженого! Ваша маленькая копия

Искренне поздравляю сынишку с днем рождения! Пусть растет здоровым и счастливым под мирным украинским небом на радость маме с папой

С именинником! Пусть он вам будет здоров! И пусть у него будет такая же сладкая жизнь, как то мороженое, без которого почти ни одно фото его не обходится!

Поздравляю, пусть растет счастливым, радостным и беззаботным

Напомним, дочь и сын певца Сергея Танчинца находятся в Японии вместе с его экс-женой. Впрочем, на Рождество и Новый год дети артиста приехали в Украину, чтобы провести время с отцом.

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