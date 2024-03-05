Солист "Без Обмежень" Сергей Танчинец показал своего сына-копию и нежно поздравил его с 6-летием

Сергей Танчинец поделился архивными фотографиями с мальчиком.
Лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец рассказал о празднике в семье.
Сегодня, 5 марта, сыну артиста Лукьяну исполнилось шесть лет. По этому случаю Сергей посвятил сообщение в Instagram родному человеку и нежно поздравил его с праздником.
"Этому невероятному мальчику сегодня шесть! Моя любовь! Мое счастье!", — восхитил подписью певец.
Так, Танчинец опубликовал серию фото с сыном. В частности, показал, как он ест мороженое и играет с папой.
В свою очередь поклонники артиста также поздравили Лукьяна с 6-летием и оставили немало пожеланий. И добавили, что мальчик очень похож на папу.
- Поздравляем, радостного и беззаботного детства, и много мороженого! Ваша маленькая копия
- Искренне поздравляю сынишку с днем рождения! Пусть растет здоровым и счастливым под мирным украинским небом на радость маме с папой
- С именинником! Пусть он вам будет здоров! И пусть у него будет такая же сладкая жизнь, как то мороженое, без которого почти ни одно фото его не обходится!
- Поздравляю, пусть растет счастливым, радостным и беззаботным
Напомним, дочь и сын певца Сергея Танчинца находятся в Японии вместе с его экс-женой. Впрочем, на Рождество и Новый год дети артиста приехали в Украину, чтобы провести время с отцом.
Читайте также:
- Оля Полякова показалась с дочерью на берегу моря во Франции и рассказала, как они проводят время
- Подруга Алины Гросу показала фото с ее второй свадьбы и рассказала о муже: "Известный в Украине"
- Милла Йовович восхитила фото со старшим на 10 лет мужем и поздравила его с важным праздником
- Александр Волошин пожаловался, что его публично подставил Ханумак и испортил их отношения с Тринчер