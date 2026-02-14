Солист "Без Обмежень" Сергей Танчинец рассекретил, какой была его тайная свадьба с пиарщицей

Сергей Танчинец с женой / © instagram.com/sergii_tanchynets

Фронтмен украинской группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец рассекретил, какой была его тайная свадьба с пиарщицей Юлианой Корецкой.

Пара еще в прошлом году заключила брак. Однако радостной новостью влюбленные поделились уже 1 января. А сейчас же в интервью Viva! артист и его возлюбленная раскрыли, какой была их свадьба. Влюбленные не стали устраивать громких празднований. Особенный день они провели только в компании друг друга. Сначала Сергей и Юлиана обменялись брачными обетами, потом насладились вкусным ужином и пошли гулять по вечернему Киеву. Как признается Танчинец, свадьба отражает их как пару, поскольку они своего рода "отшельники".

Сергей Танчинец с женой / © viva.ua

"Она (свадьба - прим. ред.) была чрезвычайно камерной. Наша свадьба полностью отражает нас как пару. Мы своего рода отшельники, почти интроверты, поэтому этот день был только для двоих. После - красивый ужин также вдвоем. Мы хотели прожить эти эмоции и оставить момент только для себя", - говорит музыкант.

Брачная церемония была особенно чувственной. Юлиана вспоминает, что пыталась сдерживать эмоции и не плакать, однако на глазах выступали слезы счастья.

Сергей Танчинец с женой / © viva.ua

"Вся церемония росписи была настолько трогательной, что я изо всех сил старалась не плакать. Иногда даже специально отводила взгляд в сторону, потому что слезы текли сами по себе. Конечно, слез счастья в тот день было много", - вспоминает Юлиана.

Отметим, Сергей Танчинец рассекретил отношения с Юлианой Корецкой весной 2024 года. Уже летом 2025-го пара обручилась. В том же году влюбленные и сыграли свадьбу.

Сергей Танчинец с женой / © viva.ua

