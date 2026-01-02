Солист "Без Обмежень" Сергей Танчинец свадебными фото подтвердил женитьбу на возлюбленной-пиарщице

Сергей Танчинец и Юлиана Корецкая / © instagram.com/sergii_tanchynets

Фронтмен украинской группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец красноречивым фото подтвердил женитьбу на возлюбленной-пиарщице Юлиане Корецкой.

Уже длительное время ходят сплетни, что пара, которая летом обручилась, отгуляла свадьбу. Однако сами влюбленные этого не подтверждали. И вот Сергей Танчинец красноречивым постом дал понять, что они действительно поженились.

В своем Instagram певец поздравлял избранницу с днем рождения, который та празднует 1 января. В посте он назвал пиарщицу Юлианой Танчинец. Также исполнитель поделился фото, на котором они с возлюбленной изображены в образах молодожен - артист в черном костюме с бабочкой, а пиарщица - в коротком белом платье с фатой.

"С днем рождения, моя Юлиана Танчинец! Спасибо за крылья за спиной, спасибо за землю под ногами, спасибо за любовь, за заботу, за принятие!" - обратился к возлюбленной артист.

Отметим, Сергей Танчинец рассекретил роман с пиарщицей весной 2024 года. Уже летом 2025-го пара обручилась. Тогда и начали распространяться слухи об их свадьбе. Наконец, сплетни оказались правдивыми.

Напомним, редакция сайта ТСН.ua ранее писала о звездных свадьбах 2025. Предлагаем вспомнить, кто из знаменитостей в прошлом году заключил брак.