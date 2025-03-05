Солист "Без Обмежень" Танчинец показал сына-копию от экс-жены и нежно поздравил его с 7-летием

Солист группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец впервые за длительное время показал подросшего сына-копию от экс-жены Анны.

Семейным контентом исполнитель поделился не просто так. Дело в том, что сегодня, 5 марта, сын исполнителя отмечает день рождения. Лукьяну исполняется семь лет. Сергей Танчинец после полуночи посвятил сыну пост в фотоблоге.

Сергей Танчинец с сыном / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Артист показал немало их совместных кадров, на которых продемонстрировал, как его наследник с годами вырастал и менялся. Конечно же, солист "Без Обмежень" адресовал Лукьяну теплые поздравительные слова. Самое главное пожелание – быть здоровым.

Сергей Танчинец с сыном / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

"Этому мальчику сегодня (5 марта – прим. ред.) уже целых семь лет! Сыночек, будь здоров, мое милое дитя!" – обратился к сыну артист.

Сергей Танчинец с сыном / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Напомним, недавно певица Оля Полякова праздновала день рождения старшей дочери. В частности, Маше в этом году исполнилось уже 20 лет. Поэтому исполнительница нежно поздравила дочь с юбилеем и показала, как она с годами менялась.

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