Солист "Без Обмежень" Танчинец признался, выделяет ли деньги на детей после развода с экс-женой

Украинский певец, лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец честно ответил, сколько ежемесячно тратит на себя и помогает ли финансово детям после развода с экс-женой.

Как признается Сергей, сейчас все необходимое у него уже есть, поэтому он не тратится лишний раз и на ежемесячное проживание ему хватает около 40 тыс. грн. Артист добавляет, что в большинстве своем заработанные средства он вкладывает в двух своих детей, которые сейчас с его экс-женой проживают в Японии. По словам звезды, он оплачивает им базовые нужды и путешествия.

Сергей Танчинец с детьми / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

"Мне кажется, около тысячи долларов (на личные нужды – прим. ред.). Мне почти ничего не надо. Одежда носится долго, ем я мало, автомобиль заправляется, но езжу мало, потому что постоянно в пути. На себя мне кажется, я трачу сравнительно немного. У меня есть детишки, которые зависят от моего финансирования. Я оплачиваю их жизнь. Трачу на их путешествия… Сейчас придет лето. Буду, конечно, туда тратить деньги. Потому что все, что мне нужно, у меня есть", – рассказал Танчинец в программе "Тур зірками".

Напомним, недавно по Сети начали распространяться слухи о новом романе Сергея Танчинца с его пиарщицей Юлией. Знаменитость уже объяснил, почему игнорирует такие предположения его фанатов и не делится подробностями личной жизни.

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