Солист "Без Обмежень" Танчинец пожаловался на болезнь и сделал важное заявление: "Организм сдался"
Все запланированные на ближайшее время концерта группы пришлось отменить.
Фронтмен украинской группы «Без Обмежень» Сергей Танчинец признался, что сейчас имеет серьезные проблемы со здоровьем.
О своем состоянии артист откровенно рассказал в Instagram. По словам Танчинца, он уже несколько дней борется с бронхитом и проходит лечение. Именно поэтому группа не смогла отыграть запланированный концерт в Днепре в этом году.
Музыкант отметил, что после выступлений в Кременчуге и первого концерта в Днепре почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Несмотря на лечение, организм не выдержал нагрузки, а голос — главный инструмент артиста — начал подводить.
«Мой организм сдался, я пятый день болею бронхитом, капаю капельницы, лечусь, но все же контент, который я должен был дать со сцены и голос, которым бы должен был к вам петь, меня немножко подводит», — поделился певец.
Сергей Танчинец отметил, что решение о паузе было непростым, однако необходимым. Он поблагодарил поклонников за понимание и поддержку и заверил, что уже планирует возвращение на сцену.
Артист также сообщил новую дату перенесенного концерта — выступление в Днепре запланировано на 17 февраля следующего года. В конце обращения певец пожелал фанам здоровья и выразил надежду на скорую встречу.