ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
381
Время на прочтение
1 мин

Солист "Без Обмежень" Танчинец с обручальным кольцом на руке намекнул на женитьбу на возлюбленной-пиарщице

Артист подогрел слухи о тайной свадьбе.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Сергей Танчинец с возлюбленной

Сергей Танчинец с возлюбленной

Солист группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец красноречивым фото намекнул, что женился на возлюбленной-пиарщице Юлиане Корецкой.

Еще в июле артист сделал предложение избраннице. Романтическое событие произошло в Карпатах. Едва ли не сразу же после этого начали распространяться сплетни, мол, влюбленные сыграли тайную свадьбу. Хотя сама пара слухи не подтверждала, однако, похоже, они таки действительно заключили брак.

На днях Юлиана Корецкая опубликовала в сторис кадры, на которых можно было разглядеть интересную деталь. У Сергея Танчинца на безымянном пальце виднеется кольцо, которое очень сильно похожее на обручальное.

Сергей Танчинец засветил обручальное кольцо на безымянном пальце

Сергей Танчинец засветил обручальное кольцо на безымянном пальце

Отметим, Сергей Танчинец в мае 2024 года объявил, что больше не одинок, и представил свою избранницу - пиарщицу Юлиану Корецкую. Уже в июле этого года артист сделал ей предложение. Для музыканта этот брак является вторым. До этого он был в течение 15 лет женат на женщине по имени Анна, которая родила ему дочь и сына.

Напомним, недавно стало известно, что солист итальянской группы Måneskin Дамиано Давид женится. Исполнитель сделал предложение американской актрисе Дав Кэмерон после двух лет отношений.

Дата публикации
Количество просмотров
381
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie