Солист "Без Обмежень" Танчинец с обручальным кольцом на руке намекнул на женитьбу на возлюбленной-пиарщице

Сергей Танчинец с возлюбленной

Солист группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец красноречивым фото намекнул, что женился на возлюбленной-пиарщице Юлиане Корецкой.

Еще в июле артист сделал предложение избраннице. Романтическое событие произошло в Карпатах. Едва ли не сразу же после этого начали распространяться сплетни, мол, влюбленные сыграли тайную свадьбу. Хотя сама пара слухи не подтверждала, однако, похоже, они таки действительно заключили брак.

На днях Юлиана Корецкая опубликовала в сторис кадры, на которых можно было разглядеть интересную деталь. У Сергея Танчинца на безымянном пальце виднеется кольцо, которое очень сильно похожее на обручальное.

Сергей Танчинец засветил обручальное кольцо на безымянном пальце

Отметим, Сергей Танчинец в мае 2024 года объявил, что больше не одинок, и представил свою избранницу - пиарщицу Юлиану Корецкую. Уже в июле этого года артист сделал ей предложение. Для музыканта этот брак является вторым. До этого он был в течение 15 лет женат на женщине по имени Анна, которая родила ему дочь и сына.

