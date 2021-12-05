Солист БEZ ОБМЕЖЕНЬ вспомнил, как Тина Кароль отказалась записать с группой дуэт

Группа также планировала снять с певицей клип.

Солист украинской рок-группы БEZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец вспомнил, как Тина Кароль отказалась записать с коллективом дуэт.

Артист рассказал в программе "Світське життя", что звезде предложили спеть трек "Липень", впрочем, она отказалась. Музыкант поделился, почему так случилось.

"Ни на кого не обижен. Был у нас разговор с Тиной Кароль. Ей не подошла эмоционально песня. Зато она предложила сняться в клипе, но мы не успели снять видео, начали заниматься другими песнями. Поэтому наш дуэт с Тиной Кароль, наверное, еще впереди", – отметил знаменитость.

Также Танчинец признался, с кем бы с удовольствием записал дуэт. Так группа мечтает выпустить трек с "Океаном Эльзы", "Бумбоксом", Тиной Кароль, Олегом Винником, KAZKA, KADNAY и Lida Lee.

"Огромная куча артистов, с которыми хотелось бы сделать дуэт", — добавил музыкант.

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