Солист Coldplay Мартин опозорился посреди концерта обращением к россиянину с заявлением о Путине

Крис Мартин, Владимир Путин / © Associated Press

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Солист популярной группы Coldplay Крис Мартин прямо во время выступления сделал неожиданное заявление.

На днях группа в рамках тура приехала к поклонникам в Сеул, Южная Корея. Традиционно посреди выступления Крис пообщался с толпой. В частности, обратился к случайному парню и спросил, откуда он родом. В ответ юноша с розовыми волосами начал кричать "россия", а затем достал телефон и решил позориться до конца. В результате показал написанное слово "россия" еще и на экране гаджета, который поднял над головой.

После короткого диалога солист группы не остановился и продолжил удивлять своим поведением. В частности, назвал россиянина "замечательным братом" и посочувствовал его долгому пути с пересадками на концерт в Сеуле. А потом прибегнул к импровизации и сочинил песню о мечте выступить в государстве-террористе. Похоже, Мартин совсем выпал из контекста войны и вспомнил диктатора путина, к которому собрался идти просить разрешение на проведение шоу. В результате получился такой позорный текст:

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"Добро пожаловать, мой замечательный брат! Я знаю, дорога сюда была стрессом. Однажды мы сыграем в России, хотя она и далеко. Только для этого нам нужно одно — "да" от господина Путина".

К слову, в начале полномасштабного вторжения Крис Мартин всячески поддерживал Украину.

Напомним, недавно актриса Екатерина Кузнецова рассекретила, что сейчас с ее имуществом в России и продала ли она квартиру в Москве.