Солист "Гоміну" Вадим Яценко заговорил о заработках хора и какие гонорары он получает

Вадим Яценко

Художественный руководитель хора "Гомін" и дирижер Вадим Яценко, который недавно вспомнил свое участие в проекте "Голос країни", заговорил о заработках и гонорарах.

За последний год творческий коллектив стал очень популярным. Со славой также увеличилось и количество концертов. Вадим Яценко в интервью на YouTube-канале Марички Падалко говорит, что в первую очередь они, конечно же, думают о хоре и его участниках, чтобы всем было комфортно. У хора есть райдер, где организатор концерта знакомится с тем, что необходимо музыкантам. Также есть чек-лист, где указана и стоимость выступления.

"В первую очередь мы думали о хоре. Как это работает — это наша команда хора, органного зала и организаторов, которые приходят к нам, дают нам какие-то условия, как мы работаем. Есть чек-лист, который мы прописали. Там есть сумма на хор, гостиницы, условия, питание, нам возят специальные таблетки для связок, которых в Украине нет, у нас есть врачи, которые занимаются голосовыми связками. В первую очередь мы стараемся сделать так, чтобы артисты хора чувствовали себя более стабильно, в том числе и в финансовом плане", — делится дирижер.

Конкретную сумму заработка Вадим Яценко не стал называть. Однако артист заверил, что в хоре все работают на равных условиях. Правда, есть также премии. Их получают те сотрудники, которые берут на себя большую ответственность.

"Они все в равных условиях. Есть какие-то премии людям, которые немножко больше берут на себя ответственность", — добавил артист.

