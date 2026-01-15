Солист "Гомона" Яценко удивил, как попал на "Голос країни" и как отреагировал на быстрый вылет

Вадим Яценко / © YouTube-канал Марічка

Художественный руководитель хора "Гомин" и дирижер Вадим Яценко удивил, как на самом деле оказался на вокальном проекте "Голос країни".

Артист участвовал в восьмом сезоне шоу. Но, оказывается, его там вообще должно было бы и не быть. Вадим Яценко в интервью на YouTube-канале Марички Падалко рассказал, что прежде чем попасть на "Голос країни" участники проходят кастинг. Сам дирижер не подавал заявку на участие. Кроме того, он на тот момент вообще готовился к переезду во Львов. Однако Яценко позвонили и предложили попробовать свои силы на "Голосі", а он согласился.

"Мне было или 21 год, или 22. Я еще был совсем малыш. Тогда я уже вел переговоры со Львовом, с Национальной оперой, чтобы туда переезжать и работать. Но тогда это был интересный опыт. Но я не ходил ни на какие кастинги. Как я понимаю, у них был недобор после всех кастингов. Мне позвонили, после того я уже пришел к ним. Я показался продюсеру, один раз спел и сразу в прямые эфиры", - говорит артист.

На "слепых прослушиваниях" дирижер исполнил трек "Гуцулка Ксеня", но не сумел развернуть ни одно судейское кресло. Но Вадим уверяет, что вообще не расстроился. Более того, дирижер даже выдохнул с облегчением. Дело в том, что Яценко уже должен был ехать работать во Львов. Музыкант понятия не имел, как совместить участие в "Голосі країни" с работой и переездом в другой город.

"Тогда я всей команде сказал, что это интересно и прикольно. Но я не расстроился, что не прошел, потому что у меня уже тогда был Львов, я уже переезжал, у меня была беременная Настя. Это для меня был исключительно как очень интересный опыт. Я переживал за то, что они развернуться, потому что я понимал, что должен быть во Львове, не могу быть на тех съемках. Я вообще не расстроился, потому что мне было чем заняться", - подытожил певец.

