Солист группы "Коррупция" Миша Крупин рассказал, как запугивают артистов в РФ: "Вывозят в лес"

Фронтмен группы "Коррупция" Миша Крупин раскрыл неожиданные подробности о российском шоубизнесе.

По мнению музыканта, многие артисты из страны-агрессорки молчат о войне из-за страха за свою жизнь. Как рассказал Крупин, он лично знает случаи, когда еще до войны певцов запугивали "кадыровцы" и вывозили в лес, если те не соглашались выступать на некоторых мероприятиях.

"Они запуганы. Кадыровцами. Полностью весь шоу-бизнес в России проходит через "кадыровцев", через все их дни рождения и прочее. Если ты отказываешь, тебя там вывозят в лес. Это я знаю 100 процентов. Были таки случаи. С Елкой, например. Где-то они отказались выступать и их увезли в лес. Ничего не сделали, потому что они все же передумали. Но им угрожают расправой, это же страна-террорист. У них (кадыровцев — ред.) там полностью развязаны руки", — рассказал Крупин в "Невероятной правде о звездах".

Елка (Елизавета Иванцев) / Фото: instagram.com/elkasinger

Кстати, отметим, что певица Йолка, сама родом из Ужгорода, продолжает работать в РФ и молчит о войне. Ранее известный блоггер рассказал, что исполнительницу просто запугали, и она тайно помогает украинской армии. Правда, так и не понятно, почему Елка до сих пор не уехала из России и продолжает развлекать россиян на концертах.

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