Солист группы "Коррупция" Миша Крупин вышел на сцену в Одессе пьяным: едва стоял на ногах и матерился

Солист группы "Коррупция" Миша Крупин оскандалился выступлением в Одессе.

У музыканта был концерт в ресторане. Однако Крупин не смог его нормально отыграть, ведь вышел на сцену в состоянии сильного алкогольного опьянения, о чем сам сказал гостям. Артисту было тяжело говорить, он матерился, едва стоял на ногах и шатался. Соответствующее видео с пьяным Мишей Крупиным распространилось в Сети.

"У меня просто один вопрос: вы что здесь все, ох**ли что ли? Вы готовы к тусе? Друзья, не обращайте внимания, потому что я приехал сегодня в Одессу, меня так набухали оху**но просто", – сказал зрителям пьян Миша Крупин.

Солист "Коррупции" Миша Крупин оскандалился пьяным выступлением на концерте в Одессе

Извинения от артиста не заставили себя долго ждать. Миша Крупин уже опубликовал видео в Instagram, где прокомментировал скандальное поведение на концерте в Одессе. Музыкант извинился за свою выходку. Певец отметил, что профессиональный артист не имеет права так себя вести. Кроме того, Крупин неожиданно заявил, что ставит музыкальную карьеру на паузу.

"Я просто хотел извиниться перед одесситами, слушателями, которые пришли в ресторан, и у ресторана, который позволил мне сделать благотворительный концерт. Но я вышел в таком состоянии, в котором нельзя выходить профессиональному музыканту. Мне очень-очень стыдно. Скорее всего. я на время свою карьеру музыкальную буду прекращать. Еще раз извините, пожалуйста. Вы никогда меня не увидите на сцене в таком состоянии", — прокомментировал артист.

Миша Крупин из группы "Коррупция" прокомментировал скандальное выступление в Одессе

Тем временем с певицей Анной Тринчер недавно на концерте в Одессе случился неожиданный курьез. У исполнительницы едва не сорвалось выступление.

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