Солист группы "The ВЙО" Кувалдин высказался о возможной мобилизации сыновей и где они сейчас

Украинский музыкант, лидер группы "The ВЙО" и военнослужащий Мирослав Кувалдин рассказал о двух сыновьях.

По словам музыканта, во время войны потомки живут за границей. Там они посвятили себя учебе. Однако Мирослав не исключает, что совершеннолетние Корний и Булат могут вернуться на Родину. Тогда же он признался, что будет гордиться парнями в случае их вступления в ряды ВСУ.

"Моим сыновьям сейчас 22 и 19 лет. Они учатся за границей. Если захотят вернуться в Украину и мобилизоваться, я буду только рад. Да, думаю, с каждым днем войны эта перспектива удаляется все дальше и дальше", — рассказал Кувалдин в интервью "Люкс ФМ".

Мирослав Кувалдин с семьей. Фото: Facebook The ВЙО

Кроме того, певец раскритиковал своих коллег и в целом мужчин призывного возраста, которые всячески уклоняются от мобилизации: "Я разочарован всеми мужчинами, пригодными к службе, которые не защищают свою страну. Не только артистами".

Напомним, недавно певец Дмитрий Монатик побывал на фронте. На востоке Украины он встретился с военными и полицией и раскрыл, чем помог им.

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