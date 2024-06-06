Солист группы "The ВЙО" признался, где живут и чем занимаются его дети и жена

Украинский музыкант, лидер группы "The ВЙО" и военнослужащий Мирослав Кувалдин поделился подробностями жизни семьи.

В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" артист рассекретил, что его дети сейчас проживают и учатся за границей. В частности, 21-летний Корней изучает компьютерные технологии в Ирландии, а 18-летний Булат готовится к вступительным экзаменам в немецкий университет. Впрочем, звездный отец не исключает, что дети могут в любой момент вернуться на Родину. К слову, жена Кувалдина Лилия находится вместе с младшим сыном.

Мирослав Кувалдин с семьей. Фото: Facebook Лилии Кувалдиной

"У меня двое сыновей – Корней и Булат. Корней уже третий год учится в колледже в Ирландии на компьютерной специальности. За неделю до совершеннолетия Булата я посоветовал им с женой собираться и ехать в Германию. Я понял, что неизвестно насколько затянется эта история, а если у него что-нибудь проснется патриотическое и он захочет воевать или быть в Украине, он всегда сможет сюда приехать. Мы это сделали, когда еще разрешал закон. Сейчас учит немецкий язык, готовится к поступлению в университет", – поделился Мирослав.

Сыновья Мирослава Кувалдина. Фото: Facebook Лилии Кувалдиной

Напомним, недавно Мирослав Кувалдин объяснил, почему исчез со сцены и чем сейчас занимается.

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