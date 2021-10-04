Солист группы ТИК Бронюк шокировал похудением на 30 килограмм

Вес Виктора Бронюка в начале карьеры составлял 120 килограмм.

Солист украинской группы ТИК Виктор Бронюк ошеломил поклонников похудением на 30 килограмм.

В начале карьеры вес артиста составлял 120 килограмм. Однако такой вес влиял на здоровье артиста, ему было трудно давать двухчасовые концерты из-за тяжелого дыхания, и даже завязать шнурки или поиграть с детьми, говорится в программе Новини.LIVE.

Виктор Бронюк к похудению / instagram.com/viktorbronyuk_official

Виктор Бронюк с женой / instagram.com/viktorbronyuk_official

Интересно, что жена Бронюка поддержала его в стремлении избавиться от лишних кило и они вместе пошли в спортзал. Кроме того, музыкант начал следить за своим питанием и отказался от алкоголя. А каждую свободную минуту от репетиций и выступлений артист посвящает своему здоровью. Так вот солист ТИК увлекся скандинавской ходьбой.

Виктор Бронюк после похудения / instagram.com/viktorbronyuk_official

"У меня был период, я весил около 120 килограмм. Я в принципе человек, который особо не комплексует. Но когда лишний вес начинает вносить тебе дискомфорт в жизнь, ты начинаешь задумываться, что надо избавиться от тех лишних кило", — сказал Бронюк.

Виктор Бронюк после похудения / instagram.com/viktorbronyuk_official

По словам музыканта, он придумал свою собственную, авторскую методику похудения под названием ПМЖ — "попробуйте меньше жрать" и тогда, уверяет певец, все будет хорошо.

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