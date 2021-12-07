Солист группы ТИК Бронюк впервые признался, что едва не умер от коронавируса

Артист перенес тяжелую форму вируса.
Солист украинской группы ТИК Виктор Бронюк несколько месяцев назад болел на COVID-19.
К слову, артист перенес тяжелую форму вируса. У исполнителя были поражены оба легких, говорится в программе "Віпи и Топи".
"Были поражены оба легких Небольшое поражение было, но дышать было действительно тяжело. Возможно, потому что я не знал, что был носителем вируса и отработал концерт. И это, возможно, дало свое осложнение", — поделился певец.
К слову, Бронюк некоторое время лежал в реанимации и дышал с помощью кислородной маски. Поэтому артист призывает всех сделать вакцину.
"Если есть возможность предотвратить болезнь вакцинацией, то нужно предотвращать", — говорит Бронюк.
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