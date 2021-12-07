Солист группы ТИК Бронюк впервые признался, что едва не умер от коронавируса

Солист группы ТИК Бронюк впервые признался, что едва не умер от коронавируса

Артист перенес тяжелую форму вируса.

Солист украинской группы ТИК Виктор Бронюк несколько месяцев назад болел на COVID-19.

К слову, артист перенес тяжелую форму вируса. У исполнителя были поражены оба легких, говорится в программе "Віпи и Топи".

"Были поражены оба легких Небольшое поражение было, но дышать было действительно тяжело. Возможно, потому что я не знал, что был носителем вируса и отработал концерт. И это, возможно, дало свое осложнение", — поделился певец.

Виктор Бронюк

К слову, Бронюк некоторое время лежал в реанимации и дышал с помощью кислородной маски. Поэтому артист призывает всех сделать вакцину.

"Если есть возможность предотвратить болезнь вакцинацией, то нужно предотвращать", — говорит Бронюк.

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