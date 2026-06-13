Солист группы "ТИК" Виктор Бронюк показал своего сына-выпускника и похвастался его аттестатом

Виктор Бронюк с сыном / © instagram.com/viktorbronyuk_official

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Фронтмен группы «ТИК» Виктор Бронюк появился с сыном-выпускником и похвастался его аттестатом.

В этом году Даниил закончил 9-й класс школы. У парня уже состоялся выпускной, где его поддерживали родители. Виктор Бронюк опубликовал в своем Instagram фото с мероприятия. В частности, семья делала снимки на память на фоне фотозоны. Жена артиста выбрала для выпускного сына рубашку свободного кроя и длинную юбку. Даниил надел черный наряд, а вот сам Виктор Бронюк — светлые джинсы и темную футболку.

Солист группы «ТИК» уже успел похвастаться аттестатом своего сына. Перед объективом фотокамеры певец демонстрировал документ, подтверждающий успешное окончание 9-го класса. Артист говорит, что впереди его сына ждут новые достижения и открытия.

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Виктор Бронюк с женой и сыном / © instagram.com/viktorbronyuk_official

«Аттестат об окончании 9-го класса уже в руках! Сын, искренне поздравляем! Любим тебя и гордимся тобой, Даниил! Дальше — только вперед!» — обратился к сыну артист.

Напомним, в этом году в семье Виктора Бронько не один выпускник, а целых два. Дочь артиста Ева окончила 11-й класс школы. Певец хвастался дочерью-выпускницей и показывал, как вместе с женой поздравлял ее с праздником последнего звонка.

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