Солист группы "ТІК" Виктор Бронюк показал свою дочь-красавицу и растрогал ее поздравлениями с 17-летием

Виктор Бронюк / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Фронтмен группы «ТІК» Виктор Бронюк публично поздравил дочь Еву с днем рождения.

14 марта девушке исполнилось 17 лет. Звездный отец не сдержал своего счастья и впервые за долгое время показал семейное фото. На фотографии Виктор предстает с женой Татьяной и дочерью-именинницей. В нарядных нарядах они очаровали семейной идиллией.

В посте в Instagram певец обратился к Еве и оставил ей прекрасные пожелания. В частности, отметил целеустремленность, любознательность и смелость. И со своей стороны добавил, что всегда готов ее во всем поддерживать.

«С 17-летием, доченька! Пусть твои 17 будут самые счастливые и сказочные! Это неповторимый возраст наслаждаться жизнью, познавать мир и находить свое особое место в нем! Евуся, смело воплощай все-все, чего желаешь! Уверенно иди к своим мечтам! Покоряй мир и всегда имей рядом верных, добрых и таких же светлых, открытых, целеустремленных и достойных людей, как ты! Мы с мамой бесконечно гордимся тобой! И всегда рядом, чтобы поддержать во всем! Будь счастливой, наша красавица! С Днем рождения!» — растрогал артист.

В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям именинницы.

Поздравляем вашу дочь, пусть будет счастлива и здорова, чтобы все мечты осуществлялись! Красавица как и мама, пусть ваши девушки всегда улыбаются!

Поздравления Еве, пусть все, что задумано, воплощается в жизнь

Самые искренние поздравления и наилучшие пожелания!

