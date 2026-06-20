Солист группы "ТІК" Виктор Бронюк празднует успех своей дочери-выпускницы: Ева получила аттестат с отличием

Виктор Бронюк с семьёй / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Реклама

Лидер группы «ТІК» Виктор Бронюк опубликовал милые фото с праздника своей дочери Евы, которая стала выпускницей.

Жена фронтмена Татьяна опубликовала праздничные снимки с мужем и дочерью. Девочка закончила школу и получила аттестат с отличием. Для семьи этот день стал символом важного жизненного этапа. Татьяна призналась, что путь к этому результату был не всегда простым. По словам мамы выпускницы, за годы учебы Еве пришлось пройти через перемены и поиски своего пути.

«Вот и ещё одна веха. Аттестат об окончании школы. Да ещё и с отличием. За эти 11 лет мы учились в разных школах. Даже колледж успели попробовать. Не все решения оказывались правильными. Не все пути были нашими. Были сомнения. Были поиски. Были моменты, когда приходилось честно сказать себе: „Нет, это не то. Идем дальше“», — написала Татьяна.

Реклама

Виктор Бронюк с семьёй

Жена музыканта подчеркнула, что достижения дочери для неё гораздо важнее, чем просто высокие оценки. Она считает, что за этим стоят характер, настойчивость и готовность не бояться новых решений.

«И сегодня я особенно благодарна за то, что мы не боялись менять направление. Ведь эта награда — не только об оценках. Она о настойчивости. О смелости начинать сначала. О том, что иногда собственный путь оказывается важнее идеального плана», — поделилась она.

Дочь Виктора Бронюка

Татьяна также отметила, что окончание школы — это лишь начало нового этапа. По её словам, умение находить себя, делать выводы и двигаться вперёд остаётся важным навыком на всю жизнь.

«Школа закончилась. А умение искать себя, ошибаться, делать выбор и идти дальше — остаётся на всю жизнь. C’est la vie. Не в смысле: „Ну что поделаешь“. А в смысле: жизнь не всегда идёт по плану. И именно поэтому она такая прекрасная», — подытожила супруга артиста.

Реклама

Напомним, недавно Виктор Бронюк также показал своего сына-выпускника и похвастался его аттестатом.

Новости партнеров