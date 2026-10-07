Солист группы "ТИК" Виктор Бронюк заобнимал жену-красавицу и сделал трогательное заявление об их браке.

Виктор Бронюк с женой

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Солист украинской группы «ТИК» Виктор Бронюк заобнимал жену-красавицу и сделал трогательное заявление об их отношениях.

Романтичным фото с возлюбленной артист поделился в своем Instagram. На снимке исполнитель позировал в официальном костюме, белой рубашке и с бабочкой. Рядом с певцом была изображена его жена Татьяна в светлом обтягивающем платье. Виктор Бронюк нежно ее обнимал и прижался к ней.

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Как выяснилось, кадром артист поделился не просто так. Дело в том, что Татьяна празднует день рождения, поэтому исполнитель поздравил ее с особенной датой. Знаменитость поблагодарил избранницу, что она столько лет рядом с ним, дарит любовь, поддержку, нежность и терпение. По словам артиста, только одна лишь улыбка Татьяны может изменить его день к лучшему.

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Виктор Бронюк с женой / © instagram.com/viktorbronyuk_official

«Сегодня (7 октября — прим. ред.) твой день — и я хочу еще раз сказать тебе самое главное: я безгранично счастлив, что именно ты рядом со мной. Благодарю тебя за твою любовь, нежность, терпение и за тепло, которое ты ежедневно даришь нашей семье. За твою улыбку, которая способна изменить мое настроение даже в самый трудный день. За то, что ты веришь в меня, поддерживаешь и просто всегда рядом», — обратился к возлюбленной певец.

Виктор Бронюк отметил, что за годы отношений они с избранницей много чего прошли вместе. Артист ценит каждый миг, каким бы он ни был. Певец убежден, что в будущем судьба подготовила им новые повороты. Но для него самое важное, чтобы все мечты жены осуществлялись, чтобы у нее было больше поводов для улыбок, а их любовь становилась только крепче.

Виктор Бронюк с женой / © instagram.com/viktorbronyuk_official

«Мы вместе прошли много, и я особенно ценю каждый наш общий момент — от самых обычных будней до самых счастливых моментов. И знаешь, я хочу одного: чтобы впереди у нас было еще очень много лет вместе. Я хочу видеть, как ты смеешься, как сбываются твои мечты, как мы путешествуем, любим, спорим по пустякам и снова влюбляемся друг в друга», — отметил артист.

Напоследок Виктор Бронюк в очередной раз признался жене в любви, которая никогда не угаснет. Также он пожелал ей быть счастливой, красивой и такой же немного безумной, какой она и есть.

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Напомним, недавно свой день рождения праздновала актриса Екатерина Тышкевич. Муж артистки Валентин Томусяк нежно поздравлял жену с праздником и похвастался их особенным празднованием в Одессе.

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