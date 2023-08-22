Солист группы "Звери", который выступал против войны, поехал на Донбасс развлекать оккупантов

Также музыкант с восхищением наблюдал, как оккупанты запускают снаряды по украинским землям.

Лидер российской группы "Звери" Роман Билык, который ранее осуждал развязанную Россией войну в Украине, неожиданно поехал на Донбасс и поразвлекал там оккупантов.

В частности, российский пропагандист Семен Пегов опубликовал кадры, на которых видны исполнитель в каске и бронежилете и гитарист коллектива Герман Осипов. Сначала они с восторгом наблюдали, как оккупанты запускали вражеские снаряды по украинским землям.

Группа "Звери"

Роман Билык из группы "Звери"

После этого Билык и Осипов принялись развлекать российских захватчиков. Они под гитару спели для них песни группы "Звери".

Лидер группы "Звери" неожиданно приехал на Донбасс и поразвлекал оккупантов

Что интересно, коллектив раньше выступал против войны в Украине, которую враждебно развязала Россия. И на страницах группы были антивоенные высказывания, и сам Билык тоже такие же делал. Также музыканты отказывались выступать в аннексированном Крыму. Из-за этого в РФ "Звери" столкнулись с волной хейта, а концерты коллектива отменяли. Российские активисты даже жаловались на музыкантов и писали заявления, чтобы их проверили на предмет "финансирования ВСУ и дискредитации российских военных".

Антивоенное высказывание группы "Звери"

Отметим, сам Роман Билык в свое время жил в Донецкой области, в частности, в Мариуполе и Киеве. Музыкант признавался в любви украинской столице и давал концерты в Украине.

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